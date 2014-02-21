СМИ: Янукович потеряет часть полномочий в течение двух суток

Проект Соглашения по урегулированию кризиса предусматривает ограничение полномочий президента Януковича путем возврата к Конституции 2004 года в течение 48 часов.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Также, по словам источников, договоренности предусматривают формирование в течение 10 дней коалиционного правительства.

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Янукович, по словам источников, вроде бы согласился на проведение досрочных выборов президента в декабре 2014 года.

Участниками переговоров были Янукович, Кличко, Яценюк, Тягнибок, Тигипко, министры иностранных дел Германии, Франции, Польши.