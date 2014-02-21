В Минобороны не отвечают на звонки Пентагона

Министр обороны США Чак Хейгел в течение прошлой недели много раз пытался связаться с Министерством обороны Украины, чтобы обсудить насилие в Киеве, но никто из должностных лиц там не ответил, сообщил в четверг представитель Пентагона контр-адмирал Джон Керби, передает Радио Свобода.

По его словам, этот отказ «очень необычен» - как правило, американскому министру легко дозвониться до военных других стран. И еще в декабре украинский министр ответил на звонок Хейгел, добавил спикер на пресс-конференции в Министерстве обороны США.

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Керби напомнил, что Хейгел призывает Вооруженные силы Украины не вмешиваться в конфликт, который «можно и нужно решить политическим путем».

Спикер также отметил, что США пока не готовят планов эвакуации своих граждан из Украины, если положение там ухудшится.