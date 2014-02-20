Генсек НАТО призвал остановить кровопролитие в Украине
19:33, 20 февраля 2014Политика
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Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен призвал прекратить кровопролитие в Украине.
Андерс Фог Расмуссен / Фото : REUTERS
«Я призываю все стороны в Украине прекратить кровопролитие. Правительство несет особую ответственность за то, чтобы не использовать чрезмерную силу», - написал Расмуссен в микроблоге Twitter, передает РИА Новости.
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По его словам, ”украинские военные должны оставаться нейтральными и не действовать против своего народа”.
По данным Минздрава, число погибших во время акций протеста достигло 67 человек.
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