Сегодня в Киеве были убиты более 60 протестующих - ”Свобода”

Об этом заявил руководитель Медицинской службы Штаба национального сопротивления, народный депутат от ВО ”Свобода” Святослав Ханенко, сообщает пресс-служба партии.

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”По предварительным данным, охранники режима Януковича только за сегодня, 20 февраля 2014 года, по состоянию на 15.20 убили более 60 человек ... Применяют обычные боевые и бронебойные патроны, стреляют на поражение в голову, шею, грудную клетку, живот. Основные места концентрации убитых и раненых - на улице Институтской, возле дворца Свободы (бывшего Октябрьского), гостиницы ”Украина”, на Михайловской улице возле отеля ”Казацкий”. Также тяжело ранена в шею медик-волонтер”, - отметил депутат.

По его словам, медслужбе штаба удалось мобилизовать городскую службу экстренной медицинской помощи.

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”Кареты скорой имели большие проблемы с подъездом к местам пребывания раненых ... Кроме того, вчера я потребовал от руководства Министерства здравоохранения и руководства КГГА развернуть полевой госпиталь для немедленной помощи раненым на месте. Однако это требование было проигнорировано, что демонстрирует абсолютную неготовность к профессиональному реагирования на чрезвычайные обстоятельства, опасные для жизни людей”, - добавил ”свободовец”.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились вооруженные столкновения между протестующими и силовиками. По предварительным данным, погибли около 30 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.

Сегодня утром в Киеве противостояние между правоохранителями и митингующими обострилось.

Ранее пресс-служба ВО «Свобода» сообщала, что со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики, и были убиты 12 человек.

По данным Министерства здравоохранения, в результате обострения столкновений в центре города сегодня погибли 7 человек, из них 2 - сотрудники МВД.

Администрация Президента и лидеры оппозиции обвинили друг друга в нарушении соглашения о перемирии.