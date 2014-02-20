Сегодня в Киеве были убиты более 60 протестующих - ”Свобода”
По предварительным данным, сегодня, 20 февраля, по данным на 15.20 убиты более 60 протестующих.
Об этом заявил руководитель Медицинской службы Штаба национального сопротивления, народный депутат от ВО ”Свобода” Святослав Ханенко, сообщает пресс-служба партии.
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”По предварительным данным, охранники режима Януковича только за сегодня, 20 февраля 2014 года, по состоянию на 15.20 убили более 60 человек ... Применяют обычные боевые и бронебойные патроны, стреляют на поражение в голову, шею, грудную клетку, живот. Основные места концентрации убитых и раненых - на улице Институтской, возле дворца Свободы (бывшего Октябрьского), гостиницы ”Украина”, на Михайловской улице возле отеля ”Казацкий”. Также тяжело ранена в шею медик-волонтер”, - отметил депутат.
По его словам, медслужбе штаба удалось мобилизовать городскую службу экстренной медицинской помощи.
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”Кареты скорой имели большие проблемы с подъездом к местам пребывания раненых ... Кроме того, вчера я потребовал от руководства Министерства здравоохранения и руководства КГГА развернуть полевой госпиталь для немедленной помощи раненым на месте. Однако это требование было проигнорировано, что демонстрирует абсолютную неготовность к профессиональному реагирования на чрезвычайные обстоятельства, опасные для жизни людей”, - добавил ”свободовец”.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились вооруженные столкновения между протестующими и силовиками. По предварительным данным, погибли около 30 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.
Сегодня утром в Киеве противостояние между правоохранителями и митингующими обострилось.
Ранее пресс-служба ВО «Свобода» сообщала, что со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики, и были убиты 12 человек.
По данным Министерства здравоохранения, в результате обострения столкновений в центре города сегодня погибли 7 человек, из них 2 - сотрудники МВД.
Администрация Президента и лидеры оппозиции обвинили друг друга в нарушении соглашения о перемирии.