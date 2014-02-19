МВД назвало имена погибших правоохранителей

Медицинская помощь оказана уже более чем 370 правоохранителям. Госпитализированы 350 работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины. 74 из них получили огнестрельные ранения. 10 милиционеров погибли, сообщается на официальном сайте МВД.

Министр внутренних дел Украины и члены коллегии МВД выразили соболезнования семьям всех погибших, а также почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при ликвидации массовых беспорядков в центре Киева:

- старшего лейтенанта ВЛАСЕНКО Дмитрия Александровича , 1982 г.р., офицера подразделения внутренних войск в / ч 4125 (АР Крым);

- старшего лейтенанта ГОНЧАРОВА Виталия Ивановича, 1989 г.р., офицера подразделения внутренних войск в / ч 4125 (АР Крым);

- старшего лейтенанта милиции ЕВТУШКА Владимира Владимировича, 1971 г.р., инспектора ДПС ГАИ (г. Киев);

- старшего прапорщика милиции ФЕДЮКИНА Андрея Васильевича, 1972 г.р., работника МОТ «Беркут » (АР Крым);

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- прапорщика ИВАНЕНКО Алексея Николаевича , 1977 г.р., военнослужащего внутренних войск в/ч 3005 (г. Харьков);

- прапорщика милиции САВИЦКОГО Петра Анатольевича, 1972 г.р., инспектора ДПС ГАИ (г. Киев);

- старшего сержанта милиции БУЛИТКО Василия Витальевича, 1986 г.р., работника МОТ «Беркут» (г. Киев);

- старшего сержанта милиции ЦВИГУНА Сергея Витальевича , 1990 г.р., работника МОТ «Беркут» (г.Запорожье);

- рядового ТЕПЛЮКА Ивана Ивановича, 1993 г.р., военнослужащего внутренних войск в / ч 3030 (г. Киев);

- рядового ТРЕТЯКА Максима Леонидовича , 1993 г.р., военнослужащего внутренних войск в / ч 3030 (г. Киев).

По словам главы МВД, из Министерства здравоохранения Украины поступила информация о 13 погибших людях. Часть из них также получили огнестрельные ранения.

"Подчеркиваю, что правоохранители не использовали огнестрельное оружие. Во время локализации беспорядков сотрудники милиции были вооружены только спецсредствами для отстрела эластичных пуль", - заявил Виталий Захарченко.