В Украине де-факто вводится чрезвычайное положение - политолог





Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Это еще одна неправовое, грубое действие власти», - сказал Фесенко, добавив, что это можно трактовать как превышение служебных полномочий.

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На уточняющий вопрос, может ли в нынешней ситуации Президент Виктор Янукович подписать указ о введении чрезвычайного положения, эксперт ответил: «Указ может быть. Сейчас возможно все, что угодно. Мне кажется, что власти сейчас просто уже ищут любые средства, чтобы просто сохранить себя. Указ может быть, но его же нужно будет утвердить в Верховной Раде, и есть большие сомнения, что легитимным путем это удастся сделать, чем его (чрезвычайное положение - УНИАН) сейчас и не вводят, а действуют обходным путем».

Фесенко также отметил, что решение об антитеррористической операции являются силовым сценарием.

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«Большинство экспертов и политиков понимают, и об этом говорят, что новая силовая операция не решит кризис. Она только будет способствовать его обострению и распространению масштабов. Собственно, эскалация уже произошла после вчерашних событий. Не знаю, как убеждать этих людей. Они с каждым разом во все больших масштабах совершают одну и ту же ошибку. Они пытаются силой решить проблему Майдана. Я понимаю, чем это сейчас обусловлено. Есть разные версии, и о внешнем воздействии, есть достаточные подозрения на это, но силовики сейчас борются за свое выживание и понимают, что если кризис сейчас будет решаться мирным путем, компромиссным, они уйдут, и рано или поздно встанет вопрос об их ответственности. Поэтому они идут на кровь, на новые жертвы ради того, чтобы остаться при должностях, и борются таким образом за свое самосохранение, убивая таким образом людей», - резюмировал Фесенко.