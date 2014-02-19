В Хмельницком во время штурма СБУ снайпер убил женщину

"К СБУ подъехала машина, оттуда выстрелили и убили женщину, - рассказал читатель...Люди штурмовали центральный вход СБУ, женщина была впереди. По разным данным ей в грудь всадили от шести до восьми пуль, она умерла в скорой. Рядом с СБУ сейчас стоит где-то около десяти тысяч человек. На месте есть милиционеры, но они ничего не делают, чтобы успокоить людей. А из окон выглядывают снайперы и целтся в людей", - сообщает сайт Восемь.