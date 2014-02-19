В Черновцах митингующие беспрепятственно вошли в ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков протестующих прорвались через входные двери в ОГА. Спецназовцы Внутренних войск не оказывали им сопротивление.

Около 5-6 тысяч человек остаются на улице и скандируют «Банду и зека геть!», «Папиев в отставку!».

Папиев пока так и не вышел к людям, несмотря на поставленный ранее ультиматум.

Читайте такжеВ Черновцах митингующие готовятся ночевать в захваченном здании ОГАОколо 500 митингующих прорвались в кабинет председателя Черновицкой ОГА и вытолкали его на улицу к людям. Сейчас Папиева заставляют на коленях покаяться перед украинским народом и немедленно подать в отставку. Милиция не вмешивается.

К протестующим, которые держат в осаде областной совет и ОГА вышел председатель Черновицкого областного совета Михаил Гайничеру, который сообщил, что сегодня на 18.00 созывается внеочередная сессия облсовета, на которую, по его словам, будут вынесены следующие вопросы: 1) Признание Народной рады Украины 2) Недоверие председателю Черновицкой ОГА Папиеву 3) О запрете ПР на территории области 4 ) обращение в милицию перейти на сторону народа и вернуть буковинских спецназовцев из Киева домой 5) О приостановлении действия Указов президента на территории Буковины 6) О немедленной отставке Януковича.

Также, как сообщили корреспонденту УНИАН представители буковинского "Правого сектора", по их данным объявлена «полная мобилизация военного черновицкого артиллерийского 300-го полка на отправление в Киев. Группы активистов ПС срочно отправились к месту дислокации полка, чтобы заблокировать выезд личного состава и техники на столицу.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах несколько тысяч митингующих более часа блокируют помещения ОГА. Они поставили ультиматум губернатору Михаилу Папиеву: в течение 30 минут написать заявление об отставке и выйти из Партии регионов, или люди начнут снова штурмовать ОГА.

Также на данный момент сотни людей, среди которых преимущественно студенты, собравшиеся на Центральной площади города. Частично митингующие перекрыли улицу Университетскую, которая прилегает к Центральной площади, где расположен местный Евромайдан.