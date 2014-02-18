Одесситы блокируют выезд своего "Беркута" в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, активисты местного Майдана собрались в Разумовском переулке, где находится часть местного спецподразделения «Беркут». Люди пытаются помешать выезду бойцов с помощью своих машин. Как пояснил УНИАН один из активистов Михаил Голубов, активисты прибыли к месту расположения местного «Беркута» после того, как узнали, что бойцов должны отправить в столицу.

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По словам Голубова, активистам поступила «достоверная информация о том, что для решения вопроса» к ним направили милицейские силы.