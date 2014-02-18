Одесситы блокируют выезд своего "Беркута" в Киев
20:49, 18 февраля 2014Политика
2
В Одессе около 200 активистов блокируют здание, где дислоцируется «Беркут» с целью не допустить его выезд в Киев.
Одесситы заблокировали "Беркут" / Думская
Как передает корреспондент УНИАН, активисты местного Майдана собрались в Разумовском переулке, где находится часть местного спецподразделения «Беркут». Люди пытаются помешать выезду бойцов с помощью своих машин. Как пояснил УНИАН один из активистов Михаил Голубов, активисты прибыли к месту расположения местного «Беркута» после того, как узнали, что бойцов должны отправить в столицу.
Читайте такжеМилиция начала штурм Майдана. Видео и текстовая онлайн-трансляция
По словам Голубова, активистам поступила «достоверная информация о том, что для решения вопроса» к ним направили милицейские силы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter