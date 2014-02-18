"Беркут" захватил Европейскую площадь и гонит людей на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас милиция прорвала оборону на улице Грушевского и продвигается уже по Европейской площади.

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Также на штурм пошла милиция на верхней баррикаде на улице Институтской.