"Беркут" захватил Европейскую площадь и гонит людей на Майдан
16:12, 18 февраля 2014Политика
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Милиция начала штурмовать Майдан со стороны улиц Институтской и Грушевского.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас милиция прорвала оборону на улице Грушевского и продвигается уже по Европейской площади.
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Также на штурм пошла милиция на верхней баррикаде на улице Институтской.
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