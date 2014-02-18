На Институтской "Беркут" с крыши бросает в митингующих шифер, все затянуто черным дымом

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие разгромили легковой автомобиль, который стоял на улице Шелковичной возле перекрестка с Институтской, внутри нашли удостоверение на имя сотрудника Кабинета министров.

Митингующие толкают автомобиль на перекресток Институтской и Шелковичной.

Противостояние на этом месте продолжается, митингующие массировано атакуют правоохранителей камнями. Весь перекресток затянуло черным дымом от пылающих шин.

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Как передает корреспондент УНИАН, теперь там усилились столкновения.

«Беркутовцы» взобрались на крышу дома по четной стороне улицы Институтской и бросают в митингующих шифером, который срывают с крыши дома. Сейчас там находятся 7 беркутовцев.

На улице Липской, в сквере, по-прежнему находятся несколько сотен “титушек”, ими руководят «беркутовцы».