Фарион подралась в Раде с регионалом (фото)
13:24, 18 февраля 2014Политика
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В Верховной Раде депутаты от оппозиции подрались с провластными депутататы.
Фарион подралась с реіоналом / facebook.com/Ганна Грабарская
"В Раде тоже горяче, только свободовцы потолкали регионала Юрия Самойленко. Что интересно, затеяла драку Ирина Фарион. Самойленко пожаловался на депутата-драчуна Олегу Тягнибоку, но тот лишь развел руками", - говорится в сообщении на странице в Євромайдану Facebook.
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