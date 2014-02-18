Фарион подралась в Раде с регионалом (фото)

"В Раде тоже горяче, только свободовцы потолкали регионала Юрия Самойленко. Что интересно, затеяла драку Ирина Фарион. Самойленко пожаловался на депутата-драчуна Олегу Тягнибоку, но тот лишь развел руками", - говорится в сообщении на странице в Євромайдану Facebook.

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