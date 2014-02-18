Около 15 сотрудников спецподразделения “Омега” прибежали к зданию парламента со стороны Шелковичной

Как передает корреспондент УНИАН, из окон парламента можно наблюдать, что время от времени сотрудники правоохранительных органов, в частности «Беркута», небольшими группами и в основном бегом, передвигаются в сторону Мариинского парка, где происходит противостояние с митингующими.Читайте такжеВ Мариинском парке начались столкновения митингующих с милицией

Наш корреспондент также заметил, как немного раньше на ул. Шелковичной правоохранители несли деревянный ящик - не исключено, что с боеприпасами.

Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана пошли к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

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На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями.

Также начались столкновения в Мариинском парке.