Около 15 сотрудников спецподразделения “Омега” прибежали к зданию парламента со стороны Шелковичной
В Киеве около 15 сотрудников спецподразделения “Омега” прибежали к зданию Верховной Рады Украины со стороны ул. Шелковичной.
Как передает корреспондент УНИАН, из окон парламента можно наблюдать, что время от времени сотрудники правоохранительных органов, в частности «Беркута», небольшими группами и в основном бегом, передвигаются в сторону Мариинского парка, где происходит противостояние с митингующими.Читайте такжеВ Мариинском парке начались столкновения митингующих с милицией
Наш корреспондент также заметил, как немного раньше на ул. Шелковичной правоохранители несли деревянный ящик - не исключено, что с боеприпасами.
Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана пошли к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.
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На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями.
Также начались столкновения в Мариинском парке.