Люди в масках и с дубинками совершили погром в аптеке на Институтской - милиция
10:49, 18 февраля 2014Политика
0
Неизвестные лица в масках и с дубинками совершили погром в аптеке, которая расположена на улице Институтской, 15, недалеко от здания Верховной Рады, где сейчас проходит акция протеста.
Люди в масках и с дубинками совершили погром в аптеке на Институтской - милиция
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
“Неизвестные лица в масках и с дубинками разгромили аптеку и выносят из нее лекарства”, - сказали в милиции.
Как сообщал УНИАН, сегодня активисты Майдана проводят «мирное наступление» на Верховную Раду с требованием заставить парламент вернуть Конституцию 2004 года.
В то же время возле Верховной Рады со стороны Мариинского парка собралось около 500 молодчиков в камуфляжной форме. Также эти молодчики одеты в армейские каски и бронежилеты. Они вооружены бейсбольными битами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter