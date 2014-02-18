Люди в масках и с дубинками совершили погром в аптеке на Институтской - милиция

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

“Неизвестные лица в масках и с дубинками разгромили аптеку и выносят из нее лекарства”, - сказали в милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты Майдана проводят «мирное наступление» на Верховную Раду с требованием заставить парламент вернуть Конституцию 2004 года.

В то же время возле Верховной Рады со стороны Мариинского парка собралось около 500 молодчиков в камуфляжной форме. Также эти молодчики одеты в армейские каски и бронежилеты. Они вооружены бейсбольными битами.