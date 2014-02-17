Завтра активисты Евромайдана пойдут в "мирное наступление" на ВР

Активисты Майдана завтра, 18 февраля, будут пикетировать Верховную Раду с требованием принять решения для выхода из кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинское объединение «Майдан», колонны протестующих для похода к ВР начнут формироваться на Майдане Незалежности с 8-и часов утра.

Планируется, что в 8:30 сформированные колонны отправятся в сторону парламента.

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ВО «Майдан» призвали всех небезразличных присоединиться к «мирному наступлению» на депутатов с требованием немедленно принять все необходимы решения для выхода из кризиса и урегулирования ситуации. В частности, речь идет о возвращении к Конституции 2004-го года, которая сделала бы невозможной концентрацию власти в руках одного человека.

О намерении принять участие в завтрашнем «мирном наступлении» уже заявили студенческие организации, отмечается в сообщении.