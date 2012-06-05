Оппозиция обещает пикетировать Верховную Раду ежедневно
Протестующие против "языкового закона" собираются ежедневно выставлять пикет под ВР.
Несколько десятков представителей ВО "Батькивщина" прибыли к зданию Верховной Рады на пикет против принятия законопроекта о языковой политике.
Как передает корреспондент УНИАН, до полусотни активистов с партийными флагами ВО "Батькивщина" разместились по ул. Грушевского напротив здания парламента.
Как сообщил журналистам народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий Одарченко, пикет будет проходить ежедневно с 08.00 до 20.00.
Завтра, по его словам, количество протестующих против "языкового закона" увеличится.
"Мы будем делать все, чтобы этот закон во втором чтении не был принят", - заявил Ю.Одарченко.
В настоящее время акция проходит мирно, без инцидентов. В Мариинском парке находится несколько десятков правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.