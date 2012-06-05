Оппозиция обещает пикетировать Верховную Раду ежедневно

Несколько десятков представителей ВО "Батькивщина" прибыли к зданию Верховной Рады на пикет против принятия законопроекта о языковой политике.

Как передает корреспондент УНИАН, до полусотни активистов с партийными флагами ВО "Батькивщина" разместились по ул. Грушевского напротив здания парламента.

Как сообщил журналистам народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий Одарченко, пикет будет проходить ежедневно с 08.00 до 20.00.

Завтра, по его словам, количество протестующих против "языкового закона" увеличится.

"Мы будем делать все, чтобы этот закон во втором чтении не был принят", - заявил Ю.Одарченко.

В настоящее время акция проходит мирно, без инцидентов. В Мариинском парке находится несколько десятков правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.