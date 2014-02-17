Стало известно, о чем будут говорить Яценюк, Кличко и Меркель в Берлине

Лидеры оппозиции планируют обсудить сегодня с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель необходимость избежания кровопролития в Украине и остановки политического и экономического кризиса.

Об этом сказал председатель политсовета ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк журналистам в аэропорту перед отлетом в Берлин, где состоится его совместная с председателем фракции «УДАР» Виталием Кличко встреча с канцлером ФРГ и представителями фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Яценюк выразил убеждение, что европейские партнеры могут оказать реальную поддержку Украине в условиях экономического и политического кризиса в государстве.

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Одно из решений, которое сейчас есть на столе, по его словам, - это "формирование коалиционного правительства": "Только в том случае, если у нас будет новое надежное коалиционное правительство, западные партнеры предоставят ему финансовую поддержку".

"Правительство должно возобновить переговоры с МВФ относительно нового кредита, а также, конечно, с нашими европейскими партнерами, чтобы перезагрузить наши отношения с ЕС", - подчеркнул Яценюк.

Относительно политической составляющей он подчеркнул, что Украина нуждается во всеобъемлющих и срочных политических реформах, в частности, конституционной реформе, реформе судебной системы, реформе Генпрокуратуры.

"Но главное для нас - избежать кровопролития и банкротства государства, что может произойти, если действующий Президент будет совершать шаги, которые он делает последние три с половиной года ", - подчеркнул председатель политсовета "Батькивщины".

"Необходимость избежать кровопролития и остановить политический и экономический кризис - это ключевые месседжи, которые мы хотим донести до канцлера Меркель", - сказал Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста относительно дальнейших действий оппозиции в парламенте, Яценюк напомнил, что оппозиция требует включить в повестку дня Верховной Рады специальный конституционный акт по тексту Конституции 2004 года.

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"Конституционный суд не имеет законного права отменять Конституцию, и нет ни одного акта, который возвращает Конституцию 1996 года", - отметил он.

"Наше ключевое требование - восстановление баланса властей в Украине, восстановление конституционного строя и возвращение к тексту Конституции 2004 года", - отметил он.

Яценюк еще раз подчеркнул, что речь идет о возвращении к тексту Конституции 2004 года: "Речь не идет об изменениях в Конституцию. Ведь мы убеждены, что для того, чтобы иметь новую Конституцию, в Украине необходимо начать всеобъемлющий и долговременный процесс изменений в Основной закон".