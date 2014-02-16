В Днепропетровске участники вече с участием Кличко задержали двух злоумышленников с зеленкой и яйцами

Сегодня в Днепропетровске во время Народного вече с участием лидера партии “УДАР” Виталия Кличко, проходящего в парке Глобы, участники акции возле трибуны задержали двух мужчин с пакетами зеленки, коробкой куриных яиц, шприцами и медицинскими грушами.

Как передает корреспондент УНИАН, злоумышленников активисты передали работникам милиции. Правоохранители после фиксации вещественных доказательств забрали их на экспертизу. Вероятно, злоумышленники пытались облить зеленкой Кличко. Вече продолжается, в митинге принимают участие около 2 тыс. человек.

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