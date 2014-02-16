В Днепропетровске участники вече с участием Кличко задержали двух злоумышленников с зеленкой и яйцами
12:58, 16 февраля 2014Политика
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Сегодня в Днепропетровске во время Народного вече с участием лидера партии “УДАР” Виталия Кличко, проходящего в парке Глобы, участники акции возле трибуны задержали двух мужчин с пакетами зеленки, коробкой куриных яиц, шприцами и медицинскими грушами.
Сегодня в Днепропетровске во время Народного вече с участием лидера партии “УДАР” Виталия Кличко
Как передает корреспондент УНИАН, злоумышленников активисты передали работникам милиции. Правоохранители после фиксации вещественных доказательств забрали их на экспертизу. Вероятно, злоумышленники пытались облить зеленкой Кличко.
Вече продолжается, в митинге принимают участие около 2 тыс. человек.
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