Внешнее давление встретит сопротивление в Украине - Янукович

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Коротичу, которое сегодня транслировал телеканал «Интер».

«Любое внешнее давление на Украину оно будет встречать не меньшее сопротивление здесь, в Украине. И вокруг этого также будет объединяться общество. Вмешиваться в наши дела мы не должны позволять никому», - отметил он.

Янукович подчеркнул, что Украина заинтересована иметь хорошие, добрые отношения с Европейским Союзом, с Россией, с Соединенными Штатами, с Китаем.

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«Я хочу сказать, что сейчас в повестке дня стоит вопрос, стратегический вопрос обновления отношений с Европейским Союзом, с Россией, с Соединенными Штатами Америки, с Китаем», - сказал он.

Янукович объяснил, что стратегия Украины должна быть направлена на защиту национальных интересов. «Нас это никак не устраивает», - сказал он.

По его словам, Украина сегодня ведет переговоры с Европой, с Россией, с Соединенными Штатами Америки. «Мы разъясняем, что Украина – это суверенное государство, независимое государство, и если мы принимаем какие-либо решения, они должны отвечать национальным интересам», - сказал Янукович.