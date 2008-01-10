Ющенко хочет подчинить себе Национальную гвардию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает подчинить Национальную гвардию главе государства.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН. Он напомнил, что глава государства направил в Верховную Раду проект закона «О Национальной гвардии Украины». Законопроектом предлагается преобразовать Внутренние войска МВД в Национальную гвардию Украины как отдельное воинское формирование.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что по своей сути внутренние войска должны осуществлять охрану, а не воевать, поэтому более адекватным их названием является “гвардия”. Это подтверждается и зарубежным опытом.

Как сообщал УНИАН, также проект закона предусматривает, что кроме функций, которые сейчас выполняют ВВ, Нацгвардия должна принимать участие в мероприятиях правового режима военного или чрезвычайного положения, пресекать деятельность незаконных военизированных или вооруженных формирований, нейтрализовывать массовые беспорядки.