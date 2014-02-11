Адвокат рассказал, что изменится после смягчения режима у Тимошенко

Смягчение режима содержания позволит осужденной экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко активнее принимать участие в жизни страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк, говоря о преимуществах, которые появляются у осужденных после облегчения режима.

«Учитывая, что, действительно, случай неординарный, Юлия Владимировна находится в больнице. В принципе, это сокращение количества лиц, которые охраняют Юлию Владимировну, уменьшение количества решеток, которые установлены сейчас в больнице и перед палатой, полностью этаж перекрыт, уменьшение этих предосторожностей. Также там есть снятие определенных ограничений относительно краткосрочных свиданий, это неограниченное количество этих краткосрочных свиданий, не будет никаких ограничений относительно передач. То есть такие смягчение, которые бы дали возможность Юлии Владимировне более активно принимать участие во всех событиях, которые сейчас происходят в стране», - сказал Плахотнюк.

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Он подчеркнул, что решение комиссии Качановской колонии об отказе в смягчении режима содержания является необоснованным и незаконным, поэтому судья имеет право его отменить.

Как сообщал УНИАН, сегодня Коминтерновский райсуд Харькова должен принять решение по жалобе Тимошенко на отказ ей в смягчении режима содержания.

30 декабря 2013 года Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима содержания, которое допускает свободный выход в город. По словам защитника Сергея Власенко, любое лицо, отбывшее треть своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

17 января ГПтС проинформировала, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.