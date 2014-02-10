Власенко: суд не удовлетворит жалобу Тимошенко на отказ смягчить ей условия содержания

Такое убеждение в комментарии УНИАН высказал защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

«Откажут! Хотя решение Качановской колонии абсолютно незаконное, абсолютно необоснованное, абсолютно немотивированное и вынесено в несоответствии с действующим законодательством», - сказал Власенко.

Защитник отметил, что завтрашнее заседание Коминтерновского суда есть «абсолютно техническим». Он отметил, что участие Тимошенко в заседании необязательно, если экс-премьер напишет заявление с просьбой рассматривать жалобу без нее.

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«Насколько я понимаю, такое заявление будет», - сказал Власенко.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2013 Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, который допускает свободный выход в Харьков. По словам Власенко, любое лицо, которое отбыло треть своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

17 января ГПтС сообщила, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.

6 февраля в «Батькивщине» заявили о назначении на 11 февраля судебного заседания, на котором будет рассматриваться жалоба Тимошенко на это решение комиссии. При этом в пресс-службе партии подчеркнули, что «власть решила провести судебное заседание в больнице «Укрзализныци».

Сегодня, 10 февраля, стало известно, слушание жалобы состоится во вторник, 11 февраля, в 10.30 в помещение Коминтерновского райсуда Харькова по адресу: пер. Брянский, 5 . Дело будет слушать судья Антонина Юрьева.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.