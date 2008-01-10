Тимошенко хочет ликвидировать налоговую милицию

Правительство намерено в перспективе ликвидировать налоговую милицию.

Как говорится в доработанной Программе деятельности Кабинета Министров, обнародованной сегодня на правительственном портале, этот пункт содержится в разделе о стратегии реформирования налоговой системы Украины на среднесрочную перспективу.

Также планируется постепенное снижение уровня налоговой нагрузки, расширение базы налогообложения, минимизация налоговых льгот, отмена НДС и замена этого налога налогом на потребление (продажу).

Правительство и коалиция обязуются завершить разработку и принятие Налогового кодекса Украины.