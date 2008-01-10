Тимошенко хочет ликвидировать налоговую милицию
14:07, 10 января 2008Политика
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Кабмин доработал Программу деятельности
Правительство намерено в перспективе ликвидировать налоговую милицию.
Как говорится в доработанной Программе деятельности Кабинета Министров, обнародованной сегодня на правительственном портале, этот пункт содержится в разделе о стратегии реформирования налоговой системы Украины на среднесрочную перспективу.
Также планируется постепенное снижение уровня налоговой нагрузки, расширение базы налогообложения, минимизация налоговых льгот, отмена НДС и замена этого налога налогом на потребление (продажу).
Правительство и коалиция обязуются завершить разработку и принятие Налогового кодекса Украины.
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