ЕС готов помочь диалогу и экономическим реформам в Украине - Эштон
13:30, 10 февраля 2014Политика
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Европейский Союз вместе с другими странами и международными институтами готов помочь Украине в налаживании диалога для выхода из политического кризиса, а также проведению экономических реформ.
Эштон: Мы готовы поддержать процесс диалога / Фото: REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором она председательствует.
Читайте такжеСовет ЕС пока не будет обсуждать санкции в отношении украинской власти - СМИ "Мы готовы поддержать процесс диалога. Очень важно попробовать положить конец этой ситуации там, и мы остаемся готовыми помочь реформам, которые должны быть проведены с нашей экономической поддержкой", - сказала Эштон.
"Мы остаемся в контакте со многими другими странами и институтами по этому вопросу", - добавила она.
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