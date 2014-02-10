ЕС готов помочь диалогу и экономическим реформам в Украине - Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором она председательствует.

Читайте такжеСовет ЕС пока не будет обсуждать санкции в отношении украинской власти - СМИ "Мы готовы поддержать процесс диалога. Очень важно попробовать положить конец этой ситуации там, и мы остаемся готовыми помочь реформам, которые должны быть проведены с нашей экономической поддержкой", - сказала Эштон.

"Мы остаемся в контакте со многими другими странами и институтами по этому вопросу", - добавила она.