Тимошенко сделает 10 шагов навстречу людям

Программа деятельности правительства «Украинский прорыв: для людей, а не политиков» базируется на положениях программы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «10 шагов навстречу людям» и избирательных программ субъектов парламентской коалиции.

Об этом говорится в доработанном проекте Программы деятельности Кабинета министров, обнародованном сегодня на Правительственном портале.

Программа, в частности, построена на принципах утверждения объединительной национальной идеи, патриотизма, честности и открытости политических процессов, профессионализма и эффективности в принятии решений.

Программа содержит конкретные пути и механизмы реализации социально-экономических и политических реформ, культурных и международных инициатив государства и является планом действий парламентского большинства и коалиционного правительства на период полномочий Верховной Рады Украины VI созыва.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании правительство приняло Программу деятельности Кабинета министров за основу. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила в течение суток ее доработать и направить утром в Секретариат Президента.