Коммунисты готовы примкнуть к Януковичу

Коммунистическая партия Украины готова подписать с Партией регионов соглашение об объединенной оппозиции. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции КПУ Александр ГОЛУБ в интервью, размещенном на официальном сайте партии.

По его словам, этот вопрос рассматривался на заседании руководства партии, и КПУ «не против подобного соглашения». «Единственное – нужно четко определить темы и позиции, в которых мы действуем совместными усилиями, то есть установить принципы» - подчеркнул А.ГОЛУБ.

Он считает, что «дело ведь не просто в подписании документа о совместных действиях, а в том, что мы должны четко определить, на что будут направлены наши совместные действия». По его словам, в КПУ создана рабочая группа и «есть свои предложения по данному вопросу». А.ГОЛУБ заметил, что “как только согласуем с Партией регионов позиции – такое соглашение будет подписано».

В то же время А.ГОЛУБ считает «абсолютно нецелесообразным участие Компартии в так называемом «теневом правительстве». По его словам, каждая партия, работая в оппозиции, реализует свою программу и поскольку у КПУ и Партии регионов программы разные, то КПУ нецелесообразно принимать участие в таком правительстве. «У нас своя тактика оппозиционной деятельности и мы будем предлагать собственные законопроекты, исходящие из логики нашей партийной программы и обещаний, которые мы давали своим избирателям», - сказал А.ГОЛУБ. Он заявил, что КПУ ставит задачу «создать и парламентскую, и внепарламентскую левую оппозицию». «И поэтому в данных условиях участие с Партией регионов в едином оппозиционном правительстве совершенно нецелесообразно», - добавил он.