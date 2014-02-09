Экс-глава СБУ: Найти тех, кто подслушал посла США - вопрос безопасности государства

Для этого у ведомства есть все возможности и методики, ведь кража информации - это преступление. Об этом в эфире 5 канала заявил бывший глава СБУ, народный депутат от УДАРа Валентин Наливайченко.

Не исключено, что у злоумышленников, которые прослушивали служебные разговоры американского дипломата, есть и записи его разговоров с украинскими высокопоставленными должностными лицами.

Читайте такжеПерехватить разговор Нуланд могли лишь несколько стран - Госдеп«То, что произошло с послом, который аккредитован в нашем государстве и вручил вверительные грамоты президенту Януковичу, его безопасность в том числе, как и информация в его служебных разговорах - это информация, которую похитили, и это кража, это преступление, которое произошло в отношении посла, которого эта власть признала. Это же посол общается и с Клюевым, общается с господином Портновым и с другими людьми во власти. На том самом комплексе есть и их разговоры», - отметил Наливайченко.

«СБУ - единственный орган в государстве, уполномоченный на оперативно-техническую деятельность и на то, чтобы такой незаконной деятельности, прослушки, не было. В случае, если это делала служба безопасности - где решение суда и чем таким грозит посол США или представитель Госдепа. Если это было незаконно, то вообще вопрос способности защитить каждого гражданина Украины в телекоммуникационном пространстве», - отметил экс-глава СБУ.

Читайте такжеСлова Нуланд не понравились Меркель, но ЕС продолжит сотрудничество с США«СБУ должно было или защитить и не допустить, чтобы кто-то снимал такую информацию с украинских мобильных сетей. Или, если это осуществляется - найдите эти комплексы, которые изготавливаются в Швейцарии и ввезенны на территорию государства, остановите его хоть один этот незаконный комплекс, как делали мы в 2008-2009 году - спросите у тех ребят, кто это делал, для этого есть методики, есть возможности», - заявил он.