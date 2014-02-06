Регионал признался, что у его дочери есть два гражданства: Швейцарии и Украины

Об этом он заявил в эфире Общественного телевидения. "Ее просто не лишили украинского гражданства", - заявил мужчина, отвечая на вопрос журналистов о двух гражданствах дочери: украинском и швейцарском.

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Напомним, что дети противника ассоциации с ЕС Царева учатся в Европе. Сын регионала подписался под петицией о запрете деятельности "экстремистской группы "Правый сектор".