Бойко: Тимошенко сама довела ”Нафтогаз” до банкротства

Увеличение налоговой нагрузки на НАК «Нафтогаз Украины» в Государственном бюджете 2008 года при сохранении прежней цены газа для предприятий теплокоммунэнерго создает риски дефолта компании.

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя парламентского комитета по ТЭК Юрия БОЙКО, переданном в УНИАН.

В своем заявлении экс-министр топлива и энергетики отмечает, в частности, что в сравнении с проектом государственного бюджета на текущий год, разработанным прежним правительством, в редакции бюджета, утвержденной Верховной Радой шестого созыва, налоговая нагрузка на НАК «Нафтогаз Украины» увеличилась на 2 млрд. грн. При этом наибольший прирост налогообложения (на 990 млн. грн.) произошел за счет увеличения налогообложения транзита природного газа.

В этой связи Ю. БОЙКО отметил, что указанный прирост полностью нивелирует ожидаемый рост доходов ДК «Укртрангаз» от увеличения ставки транзита российского газа.

«Увеличение налоговой нагрузки на транзит природного газа, наряду с ростом стоимости технологического газа для ДК «Укртрансгаз», впервые сделает деятельность по транзиту природного газа убыточной для НАК «Нафтогаз Украины», – сказано в заявлении.

Ю. БОЙКО также отмечает, что увеличение рентных платежей по добыче газового конденсата с 1,1 млрд. грн., предусмотренных в прежнем проекте бюджета до 1,8 млрд. грн. сделает убыточной деятельность ДК «Укргазвыдобування».

Кроме того, по мнению депутата, решение правительства о сохранении на существующем уровне (686 грн. за тыс. кубометров) цены природного газа для предприятий теплокоммунэнерго приведет к убыткам компании на уровне 5,7 млрд. грн., поскольку реальная себестоимость импортного газа, который будет поставляться предприятиям ТКЭ в 2008 году, составит около 1300 грн. за тыс. кубометров. При этом компенсация по указанным убыткам? предусмотренная в основном фонде госбюджета в размере 1,99 млрд. грн. и в специальном фонде – 2,34 млрд. грн, не сможет полностью покрыть убытков компании.

«Учитывая, что плановые доходы от приватизации в госбюджет выполнялись лишь один раз (в 2005 году за счет продажи «Криворожстали»), перспективы получения «Нафтогазом» средств из специального фонда бюджета являются маловероятными. Впрочем, даже если они и будут получены в полном объеме, этих средств все равно не хватит для полного покрытия убытков компании по реализации импортированного природного газа предприятиям теплокоммунэнерго», – отмечает экс-министр топлива и энергетики.

По мнению Ю. БОЙКО, данная ситуация приведет к тому, что компания не сможет своевременно обслуживать свои кредитные обязательства, а также проводить своевременную и полную оплату поставок импортного природного газа.

«Своими непрофессиональными действиями правительство Юлии ТИМОШЕНКО создало условия для дефолта (проще говоря - банкротства) НАК «Нафтогаз Украины» в 2008 году и поставило нефтегазовый комплекс Украины на путь разрушения», - отмечается в заявлении.