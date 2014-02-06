Нуланд прибыла в Украину

15:26, 06 февраля 2014
Политика
0

Заместитель госсекретаря США по вопросам европейских и евроазиатских дел Виктория Нуланд сегодня прибыла с двухдневным визитом в Украину

Виктория Нуланд прибыла в Украину, чтобы обсудить пути выхода из кризиса / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

В рамках визита запланированы встречи Нуланд с руководством Украины, лидерами оппозиции, а также с представителями гражданского общества.

Читайте такжеСША будут координировать свою политику в отношении Украины с ЕС - Нуланд (дополненная)

На этих встречах будет обсуждаться нынешняя ситуация в Украине и «план преодоления кризиса», сообщает пресс-служба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter