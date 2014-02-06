Нуланд прибыла в Украину
15:26, 06 февраля 2014Политика
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Заместитель госсекретаря США по вопросам европейских и евроазиатских дел Виктория Нуланд сегодня прибыла с двухдневным визитом в Украину
Виктория Нуланд прибыла в Украину, чтобы обсудить пути выхода из кризиса / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.
В рамках визита запланированы встречи Нуланд с руководством Украины, лидерами оппозиции, а также с представителями гражданского общества.
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На этих встречах будет обсуждаться нынешняя ситуация в Украине и «план преодоления кризиса», сообщает пресс-служба.
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