Нуланд прибыла в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

В рамках визита запланированы встречи Нуланд с руководством Украины, лидерами оппозиции, а также с представителями гражданского общества.

Читайте такжеСША будут координировать свою политику в отношении Украины с ЕС - Нуланд (дополненная)

На этих встречах будет обсуждаться нынешняя ситуация в Украине и «план преодоления кризиса», сообщает пресс-служба.