Колесников объяснил, за что получил орден
00:03, 10 января 2008Политика
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Его версия разошлась с президентской
Народный депутат Борис Колесников, отвечая в эфире 5-го канала на вопрос о его награждении в декабре 2007 г. орденом "За заслуги", объяснил, что награжден в связи с 10-летием фабрики "Конти", которую он основал "с нуля". Во всяком случае, по его информации, так значилось в представлении Донецкой областной госадминистрации.
27 декабря Президент Украины Виктор Ющенко, комментируя награждение Б.Колесникова орденом "За заслуги" II степени (Указ 1162/2007), сказал, что один из лидеров Партии регионов Борис Колесников занял конструктивную позицию, поддержав демократический способ выхода из парламентского кризиса.
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