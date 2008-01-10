Колесников объяснил, за что получил орден

Народный депутат Борис Колесников, отвечая в эфире 5-го канала на вопрос о его награждении в декабре 2007 г. орденом "За заслуги", объяснил, что награжден в связи с 10-летием фабрики "Конти", которую он основал "с нуля". Во всяком случае, по его информации, так значилось в представлении Донецкой областной госадминистрации.

27 декабря Президент Украины Виктор Ющенко, комментируя награждение Б.Колесникова орденом "За заслуги" II степени (Указ 1162/2007), сказал, что один из лидеров Партии регионов Борис Колесников занял конструктивную позицию, поддержав демократический способ выхода из парламентского кризиса.