Шредер считает, что "украинскую проблему" необходимо решать вместе с Россией

Опубликованные главы из книги выдающегося немецкого политика посвящены главным образом «украинской проблеме», для решения которой, как считает Герхард Шредер, необходимо сотрудничество между ЕС и Россией, сообщает РБК-Украина.

Читайте такжеСитуацию в Украине обсудят на зимней сессии ОБСЕПолитик убежден, что европейские политики не имеют права заставлять Киев выбирать между Евросоюзом и Россией. Поэтому ЕС необходимо вести переговоры об ассоциации не только с Украиной, но и с РФ. В этом случае европейско-российские отношения будут динамично развиваться, а Украина сможет сохранить политическую стабильность.

Точку зрения Герхарда Шредера о необходимости сотрудничества между Россией и ЕС для разрешения украинского кризиса разделяют многие немецкие политики. Так, депутатБундестага Филипп Мисфельдер (Philipp Mißfelder), который является спикером фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики, высказался за активное участие Москвы в урегулировании противостояния между украинской властью и оппозицией.Немецкий парламентарий убежден, что остановить конфликт удастся только в том случае, если ЕС будет действовать «вместе с Россией».

Аналогичной позиции придерживается и видный эксперт в области международных отношений, Руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции Deutsche Welle Инго Маннтойфель. Он считает, что ЕС должен разработать новую, более прагматичную политику в отношении Украины и проводить ее, учитывая интересы России. Укрепляя отношения с Украиной, Евросоюз должен одновременно предложить российскому руководству создать зону свободной торговли. В результате возникнет зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, в которую будут прочно интегрированы, как Украина, так и Россия.