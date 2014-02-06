Шредер считает, что "украинскую проблему" необходимо решать вместе с Россией
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер опубликовал в газете «Bild», одном из самых популярных немецких изданий, отрывки из своей новой книги "Открытым текстом".
Опубликованные главы из книги выдающегося немецкого политика посвящены главным образом «украинской проблеме», для решения которой, как считает Герхард Шредер, необходимо сотрудничество между ЕС и Россией, сообщает РБК-Украина.
Читайте такжеСитуацию в Украине обсудят на зимней сессии ОБСЕПолитик убежден, что европейские политики не имеют права заставлять Киев выбирать между Евросоюзом и Россией. Поэтому ЕС необходимо вести переговоры об ассоциации не только с Украиной, но и с РФ. В этом случае европейско-российские отношения будут динамично развиваться, а Украина сможет сохранить политическую стабильность.
Точку зрения Герхарда Шредера о необходимости сотрудничества между Россией и ЕС для разрешения украинского кризиса разделяют многие немецкие политики. Так, депутатБундестага Филипп Мисфельдер (Philipp Mißfelder), который является спикером фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики, высказался за активное участие Москвы в урегулировании противостояния между украинской властью и оппозицией.Немецкий парламентарий убежден, что остановить конфликт удастся только в том случае, если ЕС будет действовать «вместе с Россией».
Аналогичной позиции придерживается и видный эксперт в области международных отношений, Руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции Deutsche Welle Инго Маннтойфель. Он считает, что ЕС должен разработать новую, более прагматичную политику в отношении Украины и проводить ее, учитывая интересы России. Укрепляя отношения с Украиной, Евросоюз должен одновременно предложить российскому руководству создать зону свободной торговли. В результате возникнет зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, в которую будут прочно интегрированы, как Украина, так и Россия.