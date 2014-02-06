МВД: 203 дополнительных наряда милиции патрулируют Киев для защиты имущества граждан
10:20, 06 февраля 2014Политика
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Министерство внутренних дел усилило ночное патрулирование столицы из-за поджогов автомобилей.
Министерство внутренних дел усилило ночное патрулирование столицы из-за поджогов автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Сейчас в столице усилено патрулирование, созданы мобильные группы. Кроме тех сотрудников, которые несут службу в обычном режиме, добавлено еще 203 оперативных наряда правоохранителей", - сообщил Министр внутренних дел Виталий Захарченко.
"Милиция будет защищать всех независимо от их партийной принадлежности и политических симпатий. Милиция будет делать все для того, чтобы защитить их права, имущество", - сказал министр МВД.
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