МВД: 203 дополнительных наряда милиции патрулируют Киев для защиты имущества граждан

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас в столице усилено патрулирование, созданы мобильные группы. Кроме тех сотрудников, которые несут службу в обычном режиме, добавлено еще 203 оперативных наряда правоохранителей", - сообщил Министр внутренних дел Виталий Захарченко.

"Милиция будет защищать всех независимо от их партийной принадлежности и политических симпатий. Милиция будет делать все для того, чтобы защитить их права, имущество", - сказал министр МВД.