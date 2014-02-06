Поджигатели автомобилей сознательно повышали градус ненависти к власти - Захарченко
10:03, 06 февраля 2014Политика
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Министр внутренних дел Виталий Захарченко считает, что злоумышленники, которые поджигали автомобили, сознательно повышали градус ненависти к власти.
Министр внутренних дел Захарченко
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Те, кто поджигает автомобили делали это сознательно. Они в обществе повышали градус ненависти. Власть в этом не заинтересована, - отметил Захарченко, подчеркнув, что злоумышленники рано или поздно будут привлечены к ответственности.
Одного из таких правонарушителей уже задержали. Гражданин Грузии сейчас находится под следствием. Его соучастники устанавливаются. В МВД создана оперативная группа, чтобы как можно быстрее разоблачить виновных, сообщает пресс-служба МВД.
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