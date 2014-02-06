Поджигатели автомобилей сознательно повышали градус ненависти к власти - Захарченко

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Те, кто поджигает автомобили делали это сознательно. Они в обществе повышали градус ненависти. Власть в этом не заинтересована, - отметил Захарченко, подчеркнув, что злоумышленники рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Одного из таких правонарушителей уже задержали. Гражданин Грузии сейчас находится под следствием. Его соучастники устанавливаются. В МВД создана оперативная группа, чтобы как можно быстрее разоблачить виновных, сообщает пресс-служба МВД.