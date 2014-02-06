Вид на баррикады на Грушевского с высоты птичьего полета

19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестуючих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Милиция открыла уголовные производства по статье ст.294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки.

В ходе столкновений протестующих и правоохранителей погибли активисты Евромайдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, многие активисты были тяжело ранены.