Вид на баррикады на Грушевского с высоты птичьего полета

08:31, 06 февраля 2014
Политика
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19 января в Киеве после Народного вече на улице Грушевского в центре Киева начались столкновения протестующих и силовиков. 

Вид на улицу Грушевского

19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестуючих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Милиция открыла уголовные производства по статье ст.294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки.

В ходе столкновений протестующих и правоохранителей погибли активисты Евромайдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, многие активисты были тяжело ранены. 

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