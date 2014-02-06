"УДАР" проголосует за Яценюка-премьера, но в Кабмин не пойдет - Пацкан

Об этом заявил депутат "Удара" Валерий Пацкан в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

Однако, по его словам, соратники Виталия Кличко не будут участвовать в формировании правительства, пока президентом является Виктор Янукович.

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"Мы готовы поддержать оппозиционного кандидата на руководителя правительства. Если это будет Арсений Яценюк. Мы готовы поддержать голосованием. Но фракция партии "Удар" не будет принимать участие в формировании этого правительства, пока в стране есть президент Виктор Янукович", - сказал Пацкан.

"Готовы голосовать с нашими коллегами за реформы, готовы помогать в решении экономического кризиса, который сейчас есть в стране, но мы не готовы предать тех людей, запрос тех людей, которые сейчас стоят на площадях по всей Украине, на Майдане Независимости и улице Грушевского", - подчеркнул депутат.

Как известно, Яценюк заявил, что согласится на пост главы Кабмина, если министрами в нем будут оппозиционеры.