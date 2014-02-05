ЕС готов помочь Украине, "если его попросят" - пресс-секретарь Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявил Майкл Манн – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Читайте такжеЭштон проводит встречу с Януковичем - пресс-секретарь На вопрос, готов ли ЕС к призыву лидеров украинской оппозиции о формальном посредничестве между властью и оппозицией в Украине, Манн ответил: "Европейский Союз хочет, конечно, помочь, чем только может, Украине выйти из этого политического кризиса, если его попросят об этом".

"Вот почему верховный представитель ЕС в настоящее время в Киеве. Она встречается и с представителями власти, и оппозиции. ЕС готов помочь, как только может, если его об этом попросят", - сказал Манн.

Как сообщал УНИАН, Эштон прибыла в Киев вечером 5 февраля и в тот же день провела встречу с лидерами украинской оппозиции.

Читайте такжеЕС готов делегировать посредников высокого уровня на переговоры оппозиции и власти - КличкоСейчас Эштон встречается с Президентом Украины Виктором Януковичем.

После этого она снова будет встречаться с оппозиционерами.

В Киев также прибывает помощник Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд.