Эштон проводит встречу с Януковичем - пресс-секретарь

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Эштон Майя Косьянчич.

"Эштон сейчас встречается с украинским Президентом Януковичем", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк вместе с партнерами по оппозиции - председателями фракции "УДАР" Виталием Кличко и фракции ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком 4 февраля поздно вечером провели встречу с Эштон в Киеве.