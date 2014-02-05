Эштон проводит встречу с Януковичем - пресс-секретарь

13:26, 05 февраля 2014
Политика
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон проводит встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Эштон

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Эштон Майя Косьянчич.

"Эштон сейчас встречается с украинским Президентом Януковичем", - сообщила она.

Эштон

Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк вместе с партнерами по оппозиции - председателями фракции "УДАР" Виталием Кличко и фракции ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком 4 февраля поздно вечером провели встречу с Эштон в Киеве.

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