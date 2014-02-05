На мирное решение ситуации в стране осталось немного времени - депутат

Об этом в эфире TВi заявил председатель комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народный депутат от фракции "УДАР" Виктор Чумак, передает пресс-служба партии.

"Верхом цинизма было бы сегодня рассматривать законопроекты в парламенте, когда в стране проливается кровь, строятся баррикады, а люди на улицах борются за свою честь и достоинство", - отметил политик.

Он напомнил, что именно 2010 году была заложена основная причина общественно-политического кризиса последних месяцев. Когда Конституционный Суд превысил свои полномочия и изменил Конституцию 2004 года на редакцию 1996 вопреки положениям этой же Конституции - в стране произошел конституционный переворот.

По словам Чумака, сегодня есть только два пути решения этой проблемы. Первый - это обращение Президента в Конституционный суд с требованием отменить позорное решение 2010 года и полностью заменить состав суда, который принял такое решение. Второй путь - это принятие политико-правового решения, к которому приходили все демократические страны, когда оказывались в глубоком кризисе.

"И здесь должен быть консенсус, согласие и компромисс всех политиков, которые четко понимают, что если они не сделают реальный шаг навстречу людям, то Украина окажется на пороге гражданской войны. Поэтому сегодня у нас нет времени на создание комиссий. Прежде всего, мы должны восстановить конституционный порядок, и если этого не может сделать президент, давайте это сделаем мы - народные депутаты ", - подытожил он.