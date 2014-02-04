Члены правительства покинули ВР

Как передает корреспондент УНИАН, правительство присутствовал на открытые 4 сессии парламента седьмого созыва.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отметил, что сегодня в сессионном зале будет обсуждена ситуация, сложившаяся в Украине.

Оппозиция после этого начала скандировать в сторону правительства: “Убийцы!”.

Под эти слова члены Кабмина оставили правительственную ложу парламента.