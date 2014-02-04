Члены правительства покинули ВР
10:24, 04 февраля 2014Политика
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Члены правительства покинули сессионный зал Верховной Рады Украины.
Члены правительства ушли из зала под скандирование оппозиции
Как передает корреспондент УНИАН, правительство присутствовал на открытые 4 сессии парламента седьмого созыва.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отметил, что сегодня в сессионном зале будет обсуждена ситуация, сложившаяся в Украине.
Оппозиция после этого начала скандировать в сторону правительства: “Убийцы!”.
Под эти слова члены Кабмина оставили правительственную ложу парламента.
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