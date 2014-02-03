Евродепутат: Как только мы покинули Киев, Янукович вдруг выздоровел

19:24, 03 февраля 2014
Политика
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Янукович заболел на прошлой неделе, чтобы не встречаться с евродепутатами, считает член Европарламента Брок

Эльмар Брок (второй справа) считает, что Янукович

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок заявляет, что болезнь Президента Украины Виктора Янковича на прошлой неделе была связана с нежеланием встречаться с группой евродепутатов, которые посещали Киев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Брок заявил на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европарламента, подводя итоги визита делегации из 12 евродепутатов в Киев 28-30 января. Группа депутатов Европарламента была представлена депутатами из всех семи политических групп ЕП.

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”Мы встретились с лидерами оппозиции. Мы встретились с министром иностранных дел Кожарой. Мы встретились с господином Клюевым, очень влиятельным главой Администрации Президента. Должна была быть встреча и с Президентом Януковичем, но он заболел”, - сказал Брок, который представляет в Европарламенте Германию.

”Как только мы покинули Киев, Президент Янукович вдруг выздоровел”, - отметил Брок.

Брок, известный своими критическими заявлениями в адрес украинской власти, также сказал, что Янукович ”теряет поддержку своего народа. Он теряет поддержку своей партии”.

Как сообщал УНИАН, Янукович находился на больничном с 30 января из-за острого респираторного заболевания. Сегодня, 3 февраля, он вышел на работу.

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