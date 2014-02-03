Евродепутат: Как только мы покинули Киев, Янукович вдруг выздоровел

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок заявляет, что болезнь Президента Украины Виктора Янковича на прошлой неделе была связана с нежеланием встречаться с группой евродепутатов, которые посещали Киев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Брок заявил на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европарламента, подводя итоги визита делегации из 12 евродепутатов в Киев 28-30 января. Группа депутатов Европарламента была представлена депутатами из всех семи политических групп ЕП.

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”Мы встретились с лидерами оппозиции. Мы встретились с министром иностранных дел Кожарой. Мы встретились с господином Клюевым, очень влиятельным главой Администрации Президента. Должна была быть встреча и с Президентом Януковичем, но он заболел”, - сказал Брок, который представляет в Европарламенте Германию.

”Как только мы покинули Киев, Президент Янукович вдруг выздоровел”, - отметил Брок.

Брок, известный своими критическими заявлениями в адрес украинской власти, также сказал, что Янукович ”теряет поддержку своего народа. Он теряет поддержку своей партии”.

Как сообщал УНИАН, Янукович находился на больничном с 30 января из-за острого респираторного заболевания. Сегодня, 3 февраля, он вышел на работу.