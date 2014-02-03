Украина находится в экономическом затруднении, но не из-за Соглашения с ЕС - Баррозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Баррозу сказал на совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Читайте такжеБаррозу заявил, что ЕС не будет соревноваться на аукционе за подпись Украны"Украина находится в экономическом затруднении, но не из-за Соглашения об ассоциации с нами. Страна оказалась перед многочисленными экономическими вызовами, и мы должны посмотреть, можем ли мы здесь что-то сделать. Мы это обсуждаем с нашими разными партнерами, как помочь Украине на европейской тропе", - сказал Баррозу.

"Ибо европейский путь - это то, к чему четко стремится большинство украинцев. Они хотят приблизиться к Европейскому Союзу и мы, конечно, готовы поддержать это", - добавил президент Еврокомиссии.

Читайте такжеБаррозу напомнил, что ЕС все еще предлагает Украине ассоциациюБаррозу также сказал, что ЕС является крупнейшим донором Украины, выделив ей 3,3 млрд евро в грантах и 10,5 млрд евро в виде кредитов. Он добавил, что 610 млн евро макроэкономической помощи ЕС будут выделены Украине, как только она достигнет соглашения с Международным валютным фондом о возобновлении кредитования.

"Мы также готовы увеличить нашу помощь для имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли", - добавил Баррозу.