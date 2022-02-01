Премьер Британии призывает Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития.

В Соединенном Королевстве сообщили о повестке дня визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину.

Как сообщает сайт правительства Британии, Джонсон сегодня отправится в Украину для переговоров с президентом Зеленским на фоне напряженности, продолжающей расти на украинской границе с Россией.

В частности, в повестке дня визита британского премьера будет тема обсуждения текущей враждебной деятельности России и предоставления Украине помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов для поддержания стабильного государственного управления и энергетической независимости Украины.

Отдельно Джонсон в течение важной для дипломатии недели активизирует дипломатические усилия и надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами.

"На данный момент более 100 тыс. российских военнослужащих находятся недалеко от границы Украины, и президент Путин неоднократно выдвигал требования ограничить право Украины на членство в НАТО и на самооборону. Великобритания долгое время была преданной сторонницей украинского суверенитета. С 2015 года Вооруженные силы Великобритании провели подготовку более 22 тысяч украинских военнослужащих для самообороны. Сегодняшние переговоры премьер-министра с президентом Зеленским охватят весь спектр стратегической поддержки Украины со стороны Великобритании", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Великобритания принимает активное участие в защите верховенства права в Украине и подавлении коррупции, шагах, которые бы укрепили способность страны противостоять вредному и антидемократическому влиянию.

Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, в том числе в рамках Фонда эффективного управления Великобритании, объявленное сегодня, поддержит эту работу и поможет уменьшить зависимость Украины от российских энергоносителей.

Премьер-министр подчеркнул, в частности непосредственно президенту РФ Владимиру Путину, постоянную и непоколебимую поддержку Великобританией суверенитета Украины. Дальнейшее вторжение России повлечет за собой тяжелые гуманитарные потери, и Великобритания продолжает поощрять Россию к полному участию в переговорах с НАТО.

"Украинцы имеют право определять, как управлять своей страной. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее уничтожить. Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - подчеркнул Джонсон.

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Раньше Джонсон принимал Зеленского на Даунинг-стрит в октябре 2020 года, где они договорились активизировать двусторонние отношения между Британией и Украиной в таких сферах, как оборона, торговля и политическое сотрудничество. В рамках этой встречи они начали существующий стратегический диалог, который этот визит продолжает.

В последний раз лидеры общались 13 января и договорились продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами для сдерживания российской агрессии.

Ранее Министр иностранных дел Элизабет Трасс объявила о беспрецедентном усилении режима санкций Соединенного Королевства, что дает британскому правительству полномочия санкционировать любую компанию, которая связана с российским государством, занимается бизнесом, который имеет экономическое значение для русского государства, или работает в секторе стратегического значения для русского государства.

Кроме того, по поручению Джонсона правительство Великобритании обсуждает с НАТО дальнейшую возможную поддержку для усиления восточного фланга НАТО.

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