Завтра вместо Народного вече на Майдане состоится информационный митинг
12:59, 01 февраля 2014Политика
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В воскресенье, 2 февраля, на Майдане Незалежности в Киеве, вместо традиционного Народного вече, состоится информационный митинг.
Участники Народного вече на Майдане Независимости
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-центр Штаба национального сопротивления.
Начало митинга в 13:00.
Перед этим, в 12:30, состоится молебен с участием представителей всех конфессий.
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