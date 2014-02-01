Завтра вместо Народного вече на Майдане состоится информационный митинг

12:59, 01 февраля 2014
Политика
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В воскресенье, 2 февраля, на Майдане Незалежности в Киеве, вместо традиционного Народного вече, состоится информационный митинг.

Участники Народного вече на Майдане Независимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-центр Штаба национального сопротивления.

Начало митинга в 13:00.

Перед этим, в 12:30, состоится молебен с участием представителей всех конфессий.

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