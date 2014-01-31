Милиция объявила в розыск активистов Автомайдана Булатова, Кобу и Гриценко

Милиция объявила в розыск по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в Киеве активистов Автомайдана Дмитрия Булатова, Сергея Кобу и Алексея Гриценко.

Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины.

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«Да, они, действительно, давно объявлены в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины», - отметили в УСО.

Как указано на сайте МВД, Гриценко находится в категории лиц, которые «скрываются от органов предварительного расследования». Мера пресечения - постановление суда о разрешении на задержание с целью поводу. Также указано, что его статья обвинения - ст. 294 ч. 2 Уголовного кодекса - организация массовых беспорядков, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия.

В той же категории и по той же статье разыскивается Булатов. Однако мера пресечения в отношении него - содержание под стражей.

Еще один активист - Сергей Коба также проходит в той же категории и по той же статье. Ему, как и Булатову, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.