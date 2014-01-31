В Польше считают, что РФ будет активнее вмешиваться в дела Украины после Олимпиады

По его мнению, в Украине может иметь место обострение конфликта после завершения Зимних Олимпийских игр в России после 23 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщает информационное агентство Польского радио (IAR) со ссылкой на неофициальную информацию.

"Глава нашего правительства говорил в Брюсселе, что дестабилизация может иметь место после Олимпиады в Сочи, потому что тогда Россия снова начнет вмешиваться во внутренние дела Киева. Если дойдет до обострения конфликта, Варшава боится массового наплыва беженцев с Украины", - сообщает агентство.

Читайте такжеПольский премьер призвал мир к нейтралитету в вопросе Украины По его данным, Туск во время вчерашних переговоров с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу также предупредил его о возможности перебоев с поставками газа в Евросоюз в случае, если к власти в Украине придет оппозиция, поскольку тогда Россия может "закрутить газовый кран".

Среди тем, которые глава польского правительства вчера обсуждал в Брюсселе, тоже была помощь для Украины.

Однако, по данным IAR, Евросоюз не может предложить Украине ничего нового.

"Говорится лишь о поддержке ЕС в переговорах с МВФ и займы Европейского инвестиционного банка и Европейского банка восстановления и развития", - отмечает IAR.

Читайте такжеДональд Туск: Единство Украины под угрозойАгентство отмечает, что во время разговоров звучит мысль, что надо предложить Украине членство в Европейском сообществе, но - по крайней мере на сегодняшний день - очень трудно представить, что удастся получить на это согласие всех государств.

В то же время, пресс-секретарь польского правительства Малгожата Кидава-Блоньска в комментарии УНИАН сообщила, что премьер-министр Польши во время своих переговоров с лидерами ЕС пытается их прежде всего убедить в дополнительной поддержке Украины, признав, что обсуждаются также "сложные сценарии".

"Глава правительства, в первую очередь, хочет убедить лидеров ЕС поддержать Украину, чтобы ЕС не закрывал дверь Украине и то, что он говорил в интервью для польского и украинского телевидения, - чтобы она сама нашла решение конфликта", - отметила она.

Собеседник агентства сказала, что, несмотря на различные страхи, последние события в Украине демонстрируют то, что можно "мудро и мирно решить конфликт.

"Все знаем, что надо помочь Украине, и теперь думаем о том, если бы это предложение об ассоциации, которое не было подписано, сделать еще более привлекательным", - отметила пресс-секретарь.

Читайте такжеПремьер Польши: Конфликт и репрессии в Украине - это путь к катастрофеКак сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Туск заявил в интервью польскому телеканалу TVP и 5 канала, что Евросоюз может улучшить условия Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которую украинская власть отказалась подписать в ноябре 2013 году.

Это заявление он сделал накануне своего турне в ЕС, в ходе которого планировал обсудить ситуацию в Украине, с лидерами европейского сообщества. Туск уже провел переговоры с премьерами Вышеградской четверки, главой Еврокомиссии, главой Европарламента, Президентом Франции. Раньше он тоже говорил на эту тему с главой Совета ЕС и Президентом Швейцарии.

Сегодня планируется встреча Туска с канцлером Германии Ангелой Меркель и с премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном.