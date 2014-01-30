ГПУ: За нарушений общественного порядка задержаны 234 человека, из них 140 арестованы

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы ГПУ.

«Результатом этого стали нарушения общественного порядка, массовые беспорядки, использование оружия, захват органов власти и попытки создания фактически параллельных псевдо-органов государственного управления», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что согласно данным следствия, погибли 4 человека, в том числе - работники органов внутренних дел, телесные повреждения получили более 500 человек, из них - 253 правоохранителя.

На сегодняшний день задержаны в общей сложности 234 человека, из них арестованы - 140.

«Кроме того, имеют место многочисленные нарушения Конституции и законов Украины со стороны местных органов власти. Неправомерные решения последних оспариваются органами прокуратуры в судебном порядке», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Степан Кубив заявил, что за два месяца было задержано около 200 активистов Майдана, в отношении 1,5 тысячи человек открыты уголовные производства.