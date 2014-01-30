Янукович обратился к украинцам: "Власть выполнила все свои обязательства"

Обращаясь к соотечественникам, Янукович подчеркивает: «Обращаюсь к вам с чувством большой тревоги и беспокойства о жизни и здоровье многих людей, которые втянуты в противостояние безответственными политиками. К величайшему сожалению, это противостояние не обошлось без жертв. Сегодня ночью Украина понесла еще одну потерю - преждевременно умер во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка в Киеве капитан внутренних войск Дмитрий Васильевич Дунец. На днях Украина, как знаем, прощалась с погибшими в этом противостоянии молодыми людьми. Известно также, что пострадали люди от перенапряжения, холода, столкновений. Каждый такой случай оставляет глубокий и болезненный след в наших сердцах. И каждый из нас спрашивает - во имя чего страдают люди? Почему политики не призывают к миру, спокойствию и пониманию, а наоборот - будоражат еще больше настроения своими невзвешенными и безответственными заявлениями, думая о собственных рейтингах больше, чем о жизни и здоровье людей».

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По словам Януковича, в процессе переговоров по мирному урегулированию противостояния «мы пришли к конкретным договоренностям с представителями оппозиции. Все взятые на себя обязательства мы выполнили. В том числе парламент принял закон об амнистии, который гарантирует участникам протестов свободу и освобождения тех лиц, которые были задержаны во время конфликтов».

Однако, отмечает Янукович, «оппозиция продолжает нагнетать ситуацию, призывает людей стоять на морозе ради политических амбиций нескольких лидеров. Я думаю, что это неправильно. Убежден, мы должны понять - нет будущего у государства и народа, если политические интересы отдельных групп поставлены выше существование самой Украины».

«Я еще раз прошу и обращаюсь к людям, обычным гражданам, моим соотечественникам: сделаем все ради мира и спокойствия, ради нормальной жизни страны. Со своей стороны я с наибольшим пониманием и благосклонностью буду относиться к потребностям и стремлениям людей, учитывая те ошибки, которые бывают у каждой власти, так как ошибок не допускает лишь тот, кто ничего не делает. Верю, что мы вместе сумеем вернуть жизнь Украины и всех людей в мирное и спокойное русло», - говорится в Слове главы государства к гражданам Украины.

Как сообщал УНИАН, наиболее массовые акции протеста начались в Украине после того, как в ночь на 30 ноября 2013 года «Беркут» жестоко разогнал мирную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве. После этого на улицы вышли сотни тысяч граждан. Акции протеста усилились после того, как 16 января 2014 года Верховная Рада Украины приняла пакет так называемых «диктаторских законов», которые ограничивают права и свободы граждан. 19 января на ул. Грушевского началось противостояние между митингующими и правоохранителями. Сотни граждан ранены, есть погибшие, сотни арестованы.

28 января ВР отменила законы от 16 января, однако данный закон еще не подписан.

29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко об амнистии задержанных участников Евромайдана. Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15 дней освободят админздания. Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.

Сегодня председатель ВР подписал закон об амнистии и направил его на подпись Президенту.

Сегодня, 30 января, народный депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк заявил, что митингующие не будут освобождать Майдан Незалежности или другие занятые позиции. Сиротюк отметил, что в последние дни в регионах Украины начали происходить «массовые аресты участников Революции достоинства, обыски в офисах, задержания, люди начали исчезать». «Власть массово взяла заложников, а затем сказала: давайте примем закон, согласно которому вы очищаете Майдан, а мы отпускаем заложников. Очевидно, что неприемлем такой акт. Если власть в действительности хочет говорить с украинским народом, она должна четко сказать позицию, что ни один участник мирных собраний не будет преследоваться, без каких-либо условий», - сказал депутат.

Кроме того, напомним, среди требований Майдана и оппозиции было возвращение к Конституции 2004 года и парламентско-президентской республике, формирование технического правительства, досрочные выборы Президента и Верховной Рады Украины.