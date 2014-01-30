Капитан, охранявший порядок на Грушевского, умер от остановки сердца - Захарченко

В результате остановки сердца умер капитан внутренних войск МВД Украины Дмитрий Донец, который нес службу на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом сообщается в обращении министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, переданном УНИАН.

Как отмечается, «сегодня в пять утра умер капитан внутренних войск МВД Украины Дмитрий Донец. У 30-летнего, до этого здорового, правоохранителя остановилось сердце. Это следствия того ежедневного напряжения в противостоянии на Грушевского, где Дмитрий нес службу по охране общественного порядка. Коллегия МВД и я лично соболезнуем близким умершего, и не оставим их один на один с бедой, как и других родственников наших погибших и раненных работников».

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Далее Захарченко отмечает: «Я, как министр, не могу оставаться равнодушным к происходящему. Гибнут люди как с одной, так и с другой стороны, счет раненых уже идет на сотни. Я обращаюсь к тем, кто ценой человеческой жизни рвется к власти. Опомнитесь! С обеих сторон баррикад находятся граждане одного государства!».

Как сообщал УНИАН, наиболее массовые акции протеста начались в Украине после того, как в ночь на 30 ноября 2013 года «Беркут» жестоко разогнал мирную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве. После этого на улицы вышли сотни тысяч граждан. Акции протеста усилились после того, как 16 января 2014 года Верховная Рада Украины приняла пакет так называемых «диктаторских законов», которые ограничивают права и свободы граждан. 19 января на ул. Грушевского началось противостояние между митингующими и правоохранителями. Сотни граждан ранены, есть погибшие.

28 января ВР отменила законы от 16 января, однако данный закон еще не подписан. Также 28 января Николай Азаров подал в отставку с должности главы правительства. Президент Украины Виктор Янукович принял отставку Азарова и, как следствие, всего Кабинета министров.