В больнице скончался раненый с Грушевского - СМИ

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на собственный источник.

Как сообщалось, в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены два активиста, молодой парень и мужчина постарше. По информации, именно последний ушел из жизни.

Напомним, сегодня депутат Киевсовета VII созыва от «УДАРа» Алексей Давиденко сообщил, что ночью в одной из больниц Киева с улицы Грушевского были доставлены два активисты с огнестрельными ранениями.

Читайте такжеУДАР: Ночью с Грушевского увезли в больницу двух активистов с огнестрельными ранениями

По его словам, эта информация поступила к партии «УДАР» из достоверных источников.

По словам Давыденко, в 17 больнице Киева на Лабораторном переулке были доставлены молодой парень и мужчина постарше.

«Люди были официально госпитализированы и им была оказана медицинская помощь», - сказал Давыденко.

Он подчеркнул, что власть прибегает к очередной провокации, чтобы снова обострить ситуацию в Киеве.

«С одной стороны, власть говорит, что проводит переговоры о мирном урегулировании ситуации, а с другой - происходит отстрел митингующих. Мы требуем от силовиков прекратить применять оружие против людей, в то время как все стороны пытаются найти выход из конфликта», - сказал Алексей Давиденко.

В МВД опровергли информацию о госпитализации двух активистов с Грушевского.