В больнице скончался раненый с Грушевского - СМИ
Активист, которого вчера с огнестрельным ранением привезли с улицы Грушевского, умер в киевской больнице.
Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на собственный источник.
Как сообщалось, в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены два активиста, молодой парень и мужчина постарше. По информации, именно последний ушел из жизни.
Напомним, сегодня депутат Киевсовета VII созыва от «УДАРа» Алексей Давиденко сообщил, что ночью в одной из больниц Киева с улицы Грушевского были доставлены два активисты с огнестрельными ранениями.
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По его словам, эта информация поступила к партии «УДАР» из достоверных источников.
По словам Давыденко, в 17 больнице Киева на Лабораторном переулке были доставлены молодой парень и мужчина постарше.
«Люди были официально госпитализированы и им была оказана медицинская помощь», - сказал Давыденко.
Он подчеркнул, что власть прибегает к очередной провокации, чтобы снова обострить ситуацию в Киеве.
«С одной стороны, власть говорит, что проводит переговоры о мирном урегулировании ситуации, а с другой - происходит отстрел митингующих. Мы требуем от силовиков прекратить применять оружие против людей, в то время как все стороны пытаются найти выход из конфликта», - сказал Алексей Давиденко.
В МВД опровергли информацию о госпитализации двух активистов с Грушевского.